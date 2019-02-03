نتانياهو يعلن بدء العمل لبناء جدار بارتفاع ستة أمتار على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

أ ف ب / أرشيف

محتج فلسطيني يلقي بالحجارة على جنود إسرائيليين خلال تظاهرة على الحدود بين إسرائيل وغزة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد عن بدء العمل على بناء جدار فوق الأرض بارتفاع ستة أمتار على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. من جانبها أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن الجدار الجديد سيبلغ طوله 65 كلم، وسيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا في مياه المتوسط.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بدء العمل على بناء جدار جديد يفصل بين حدود قطاع غزة وإسرائيل، وصرح للصحافيين قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة".

الجدار سيكون بارتفاع ستة أمتار وبطول 65 كلم

وأضاف أن الجدار الذي يتوقع أن يرتفع ستة أمتار عن الأرض "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا". ولم يكشف نتانياهو عن تفاصيل، غير أن وزارة الدفاع قالت في بيان إن العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس.

ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كلم يجري بناؤه كذلك لتبديد خطر بناء المقاتلين الفلسطينيين أنفاقا عابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا مقوّى في مياه المتوسط يهدف إلى منع الفلسطينيين من شن هجمات عبر المياه. وذكرت الوزارة في شريط فيديو أرفقته بالبيان أن الجدار سيكون "هائلا وقويا بشكل خاص".

ومنذ آذار/مارس 2018 وبدء "مسيرات العودة"، قتل 245 فلسطينيا على الأقل برصاص الجنود الإسرائيليين غالبيتهم على مقربة من الحدود والبعض الآخر نتيجة ضربات إسرائيلية. كما أدت المواجهات في القطاع منذ آذار/مارس إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

ويطالب الفلسطينيون بالعودة إلى منازلهم التي أخرجت منها عائلاتهم في حرب 1948، كما ينادون بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

فرانس24/أ ف ب