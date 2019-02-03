مصر: برلمانيون يتقدمون رسميا بطلب تعديل مدة الرئاسة لتصبح ولايتين مدة كل منهما 6 سنوات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء حلف اليمين لولاية رئاسية ثانية مع رئيس البرلمان علي عبد العال في 2 يونيو/حزيران 2018 في القاهرة

قدم 120 نائبا مصريا الأحد رسميا طلبا إلى مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة في الدستور، لتصبح ولايتين رئاسيتين، مدة كل منهما 6 سنوات. ويتيح هذا التعديل للرئيس الحالي الترشح لفترتين رئاسيتين من جديد. كما تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا إعادة مجلس الشورى ووزارة الإعلام. وفي حال إقرار التعديلات، يتعين عرضها على الشعب في استفتاء عام.

ذكر البرلمان المصريعبر موقعه الإلكتروني الرسمي الأحد أن نوابا مصريين تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب علي عبد العال "لتعديل بعض مواد الدستور" لتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأفاد الموقع الإلكتروني أن عبد العال قام بإحالة "الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة" للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان. وقال النائب مصطفى بكري إن "الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلين".

التعديل المقترح يتيح للسيسي الترشح من جديد لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات

وأوضح النائب جون طلعت أن "الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات". وأضاف طلعت أن هذا التعديل "يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد"، وفقا للدستور المعدل. وأضاف "تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام" التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخُمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور. وبموجب هذه المادة فإنه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

وتقضي المادة 226 كذلك بأنه في حال الموافقة على طلب التعديل "جزئيا أو كليا" تتم مناقشة "نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة".

فرانس24/ أ ف ب