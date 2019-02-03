نواب برلمانيون مصريون يتقدمون بمقترح لتعديل الدستور والغموض يكتنف عدد الفترات الرئاسية

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية السبت أن عددا من النواب البرلمانيين سيتقدم بطلب لتعديل الدستور المصري الذي أقر في العام 2014. ويقترح النواب إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية. كما يشمل المقترح ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد. يذكر أن موافقة ثلثا الأعضاء في مجلس النواب ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية منها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية اليوم السبت إن عددا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس. تأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة لمجموعة من المواطنين لتعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة. وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه وذلك بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك.

وسادت تكهنات بأن السلطات ستسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار.

وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال غدا الأحد. ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.

وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي يضم 596 نائبا وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس. وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد إضافة إلى "التمثيل الملائم" للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

غموض يكتنف تعديل عدد الفترات الرئاسية

ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة لكن عبد الهادي القصبي زعيم ائتلاف "دعم مصر" الذي يقود التعديلات قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور. وأضاف القصبي أن المادة 226 من الدستور تسمح للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور.

وقالت "وكالة الشرق الأوسط" في ديسمبر/كانون الأول إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة". ويقول مقيمو الدعوة إن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

فرانس24/رويترز