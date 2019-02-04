الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا من بغداد "لمراقبة إيران" من أراضيه

قال الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران". وتابع صالح بأن حكومة بلاده "ستنتظر إيضاحا بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها".

"باقون في العراق لمراقبة إيران"، هذا هو القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أنه لا ينوي ضرب إيران بل القدرة على مراقبتها".

ورد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

وجاء ذلك في تصريح لصالح خلال منتدى في بغداد ردا على سؤال حول ما قاله ترامب لمحطة (سي.بي.إس).

وأضاف الرئيس العراقي بأن القوات الأمريكية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.

وتابع صالح "الحكومة ستنتظر إيضاحا بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها".

فرانس24/ رويترز