البابا فرنسيس يحيي قداسا تاريخيا هو الأول لحبر أعظم في شبه الجزيرة العربية

أ ف ب

وصل البابا فرنسيس الثلاثاء إلى ملعب رياضي في أبوظبي لإحياء قداس يحضره عشرات آلاف الأشخاص، هو الأول لحبر أعظم في شبه الجزيرة العربية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن القداس في الملعب قد يكون أكبر تجمع بشري في تاريخ الإمارات.

يحيي البابا فرنسيس الثلاثاء في أبوظبي التي وصلها قرابة الساعة 10,00 (6,00 ت غ) قداسا في الهواء الطلق بملعب رياضي، ويحضره عشرات آلاف الأشخاص.

وحيا البابا مطولا المصلين لدى وصوله في سيارة مكشوفة إلى ملعب كرة القدم في مدينة زايد الرياضية فيما قدر المنظمون عدد الحاضرين بـ170 ألف شخص داخل الملعب وخارجه.

وهذا أول قداس يترأسه حبر أعظم في شبه الجزيرة العربية.

وقال أحد منظمي الحفل للحاضرين عبر مكبرات الصوت "كم هو جميل أن يلتقي الإخوة تحت السماء". بينما كان البابا يحيي من سيارته المصلين الذين كان بعضهم يلوح بأعلام الفاتيكان في مقابل مذبح أبيض يتوسطه صليب ضخم. و

ومن المقرر أن يغادر البابا الإمارات بعد انتهاء القداس، في ختام زيارة بدأت مساء الأحد.

ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، وهو العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القداس في الملعب قد يكون أكبر تجمع بشري في تاريخ الإمارات.

فرانس24/ أ ف ب