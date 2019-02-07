ترامب يتوقع إعلان هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أمام أعضاء التحالف الدولي ضد الجهاديين المجتمعين في واشنطن أنه يتوقع أن تتم استعادة كامل المناطق التي لا يزال يسيطر عليها الجهاديون في سوريا الأسبوع المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه يتوقع استعادة كامل المناطق التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا خلال أسبوع.

وأوضح ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد الجهاديين المجتمعين في واشنطن إن "الجنود الأمريكيين وشركاءنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق".

وتابع "سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسميا أننا سيطرنا على مئة في المئة من - أرض الخلافة -". مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل "حازمة جدا"، وهي تشجع الجهود التي تبذلها دول أخرى بما فيها الجهد المالي. وتابع "فلول، هذا كل ما بقي لدينا، فلول، لكن الفلول يمكن أن تكون بالغة الخطورة".

وقال أيضا "تأكدوا أننا سنبذل كل ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر شخص في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، وللدفاع عن شعبنا من الإرهاب الإسلامي المتطرف".

فرانس24/ أ ف ب