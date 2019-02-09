حصري - سوريا: لقاء مع أجنبيات "خيبهن" تنظيم "الدولة الإسلامية"

فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

في وقت ينحصر فيه حضور تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة باغوز (شرق سوريا)، يستمر تدفق الجهاديين الأجانب الهاربين من آخر مربع للتنظيم المتطرف إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. فريق فرانس24 ذهب إلى مخيم الهول شرقي الحسكة، حيث توجد عائلات جهاديين أجانب، وقابل نساء في محاولة لفهم دوافعهن وأسباب ذهابهن إلى سوريا، في وقت تطالب فيه الإدارة الذاتية في المنطقة كل الدول المعنية استرجاع رعاياها. تقرير: موفدو فرانس24 إلى سوريا مايسة عواد وجيمس أندريه وروميو لانغلوا.