إسرائيل: نتانياهو يحذر إيران من محاولة الهجوم على "تل أبيب أو حيفا"

أ ف ب/ أرشيف

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين إيران من استهداف بلاده. وأوضح أنه "في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيبا بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا..فستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة"، في إشارة إلى إحياء طهران للذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.

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وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين تحذيرات لإيران من مغبة القيام بأية محاولة، لشن هجوم يستهدف "تدمير تل أبيب أو حيفا". وجاء هذا التحذير في الوقت الذي تحتفل فيه إيران بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال نتانياهو: "أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الإيراني، لكنها لا ترهبني. في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيبا بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا (...) فستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة. عليهم أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".

وتتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما تندد بدعمها لحزب الله اللبناني.

وكانت تل أبيب قد شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، كما تقول إنها استهدفت أيضا قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.

فرانس24/ أ ف ب