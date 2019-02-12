الإمارات تفرج عن صحافي أردني سجن لأكثر من 3 سنوات لانتقاده مواقف أبوظبي

أ ف ب / أرشيف

أفرجت الإمارات عن الصحافي الأردني تيسير النجار، الذي كان مسجونا لديها منذ ثلاث سنوات. وكان النجار قد تم توقيفه قبل أكثر من ثلاثة أعوام إثر اتهامه بإهانة رموز البلاد على خلفية تدوينة على فيس بوك، انتقد فيها موقف أبوظبي من حرب إسرائيل على غزة في 2014.

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، أن الإمارات أفرجت الثلاثاء عن الصحافي الأردني تيسير النجار، بعدما سجن لأكثر من ثلاث سنوات إثر انتقاده مواقف أبوظبي من حرب إسرائيل على قطاع غزة العام 2014.

وعبر عن "الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات الشقيقة على تجاوبهم وموقفهم الإيجابي بالإفراج عن المواطن النجار، وإعفائه من الغرامات المستحقة عليه تقديرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين"، حسب البيان.

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية الأردنية تابعت من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر سفارة المملكة في أبوظبي قضية النجار"، الذي عاد إلى بلاده في نفس اليوم.

وأصدرت محكمة في أبوظبي في آذار/مارس 2017 حكما بسجن النجار ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية وإبعاده، بتهمة "إهانة رموز الدولة".

وكان النجار قد أوقف إثر تعليقات كتبها على فيس بوك، اعتبرت مهينة لرموز الإمارات بعد انتقاده موقف دول منها الإمارات من حرب إسرائيل على قطاع غزة العام 2014. ووجهت إليه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تغريدة على موقع "تويتر" إنها "سعيدة بالإفراج عن الصحافي تيسير النجار المحتجز منذ ديسمبر/كانون الأول 2015. وكانت المنظمة قد طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج عنه".

فرانس24/ أ ف ب