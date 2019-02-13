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الفصائل الفلسطينية تتوافق على رفض "صفقة القرن" الأمريكية في ختام مباحثاتها في موسكو

فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

انتهى الأربعاء حوار فلسطيني-فلسطيني بمشاركة 11 فصيلا استضافته موسكو، وكان يهدف للتوصل لاتفاق ينهي الانقسام الداخلي. وتوافقت الفصائل الفلسطينية على رفض ما أصبح يسمى "بصفقة القرن" والتي من المفترض أن تعرضها واشنطن رسميا على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قريبا. من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وضع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مقلق وأن واشنطن تحاول فرض حلول "أحادية الجانب"، من شأنها أن "تدمر كل الإنجازات التي حققها الطرف الفلسطيني".