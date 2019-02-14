المفوضية الأوروبية تقترح إدراج السعودية على لائحتها السوداء لتبييض الأموال

أ ف ب

صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، في العاصمة الرياض.

بعد الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية الأربعاء لإدراج السعودية ضمن قائمتها السوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أعربت الرياض عن أسفها مؤكدة أن مكافحة هذه الجرائم يعتبر "أولوية استراتيجية" بالنسبة لها.

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أعربت الرياض عن "أسفها" لاقتراح المفوضية الأوروبية الأربعاء إدراج المملكة ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" فجر الخميس إنّ "المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول +عالية المخاطر+ في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".

وإذ ذكر الجدعان بأن اقتراح المفوضيّة لا يزال بحاجة لإقراره في البرلمان الأوروبي ليصبح نافذا، دعا مسؤولي المفوضية وأعضاء البرلمان الأوروبي "لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بناء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي".

فرانس24 / أ ف ب