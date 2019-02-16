قوات سوريا الديمقراطية تحاصر الجهاديين في بلدة الباغوز آخر معاقلهم في شرق سوريا

تحاصر قوات سوريا الديمقراطية التحالف العسكري الكردي العربي المدعوم من واشنطن، جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة الباغوز آخر معاقلهم في دير الزور شرق سوريا. وأعلنت السبت أن البلدة باتت بحكم "الساقطة ناريا" لكن وجود مدنيين يعيق حسم المعركة.

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن أعدادا كبيرة من المدنيين لا تزال موجودة في البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا، غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إعلانا هاما بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر في غضون 24 ساعة.

والسبت أعلن التحالف العسكري الكردي العربي المدعوم أمريكيا، أن التنظيم المتطرف بات محاصرا داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع، مؤكدا أن بلدة الباغوز حيث يتواجد الجهاديون باتت بحكم "الساقطة ناريا".

وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديمقراطية جيا فرات خلال مؤتمر صحفي عقده في حقل العمر النفطي إن "الباغوز ساقطة ناريا ومحاصرة تماما في مساحة جغرافية" تقدر بنصف كيلومتر مربع، مؤكدا أنها باتت "تحت الرمايات النارية لمقاتلينا ووجود المدنيين يشكل التحدي أمامنا".

في سياق متصل، حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، من أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في هذا البلد. وقالت ميركل "هل هي فكرة جيدة للأمريكيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

ميركل تحذر من عواقب الانسحاب الأمريكي من سوريا

وكان المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين ذكر ليل الجمعة السبت أن "المدنيون ما زالوا موجودين في الداخل بأعداد كبيرة" موضحا أنهم "نساء وأطفال من عوائل داعش، موجودون في الأقبية تحت الأرض وفي الأنفاق".

وتابع عفرين "هذه كانت المفاجئة الكبرى لنا. لم نتوقع هذا العدد وإلا لما كنا استأنفنا الحملة" السبت الماضي، موضحا أن البحث "لا يزال جاريا عن الأنفاق ويتم التعامل معها بطرق متعددة منها الإغلاق أو التفجير". وقال المسؤول الكردي إن "الحملة لم تتوقف لكن الضرب العشوائي توقف" لافتا إلى أن "مقاتلي داعش يختبئون بين المدنيين، بعدما خلعوا اللباس العسكري وارتدوا اللباس المدني".

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وتجري قوات سوريا الديمقراطية عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مقاتلي التنظيم.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بات وجود التنظيم في الباغوز "يقتصر على العناصر المتوارين ضمن هذه الأنفاق" التي حفروها خلال سيطرتهم على هذا الجيب.

ويؤخر ذلك حملة قوات سوريا الديمقراطية وفق عفرين الذي تحدث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي الجمعة لوسائل الإعلام في البيت الأبيض أن "هناك الكثير من البيانات المهمة المرتبطة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة وسيتم الإعلان عنها في غضون 24 ساعة".

وامتنع كل من عفرين ومدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي عن التعليق على تصريحات ترامب. وتخوض قوات سوريا الديمقراطية منذ أيلول/سبتمبر وبدعم من التحالف الدولي هجوما واسعا ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

ودفعت العمليات العسكرية منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول نحو أربعين ألف شخص إلى الخروج من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، بينهم نحو 3800 مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وتم توقيفهم بحسب المرصد.

فرانس24/ أ ف ب