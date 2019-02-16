مصر: مقتل سبعة جهاديين في سيناء وسقوط 15 من أفراد الجيش بين جريح وقتيل

أ ف ب/ أرشيف

أعلن الجيش المصري في بيان عن تمكن قواته من قتل سبعة جهاديين بينما سقط 15 عسكريا بين جريح وقتيل، في هجوم استهدف نقطة تفتيش في شمال سيناء السبت.

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قتل الجيش المصري سبعة جهاديين في هجوم استهدف نقطة تفتيش له في شمال سيناء السبت، حيث يشن حملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما جاء في بيان له. كما "أصيب واستشهد" 15 عسكريا أحدهم ضابط، حسب ذات البيان.

وحول تفاصيل الهجوم، قال الناطق باسم الجيش تامر الرفاعي في البيان: إن "العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الإرتكاز الأمني بالتصدي لهم (...) وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين".

وأضاف أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14" عسكريا آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني ومصادر طبية مصرية أن حصيلة القتلى في صفوف أفراد قوات الأمن بلغت 11 فيما جرح أربعة آخرون.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات، نفذتها حركات إسلامية متطرفة، استهدفت قوات الجيش والشرطة وكذلك الأقباط، وأسفرت عن مقتل مئات عناصر الأمن.

وأطلقت السلطات المصرية منذ شباط/فبراير 2018، حملة واسعة، أُطلق عليها "سيناء18"، للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" المتواجد في شمال سيناء.

فرانس24/ أ ف ب