مصر: مقتل شرطيين اثنين في تفجير انتحاري بمحيط جامع الأزهر بالقاهرة

فجر انتحاري نفسه في المنطقة المحيطة بالجامع الأزهر في القاهرة بمصر أثناء مطاردة قوة أمنية له مساء الاثنين، وفق ما أفاد مراسل فرانس 24. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث.

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أفاد مراسل فرانس 24 في القاهرة مساء الاثنين أن انتحاريا قام بتفجير نفسه أثناء مطاردة رجال الأمن له في محيط جامع الأزهر بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية من جانبها، مقتل شرطيين اثنين في الهجوم وإصابة ثلاثة آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وقالت مصادر أمنية إن الانتحاري كان من بين المجموعة التي وضعت عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب ارتكاز أمني في منطقة الجيزة قبل يومين، إلا أن قوات الأمن نجحت في تفكيك العبوة.

كما تشير مصادر أمنية أن السلطات قامت برصد تلك المجموعة وأثناء محاولة مطاردة أحد المتهمين قام بتفجير نفسه.

ولم تصدر السلطات الأمنية بعد أي بيانات رسمية بشأن الحادث.

فرانس 24