مصر: انطلاق أعمال القمة بين دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ

يستضيف منتجع شرم الشيخ، في شرق مصر، الأحد والاثنين قمة يشارك فيها حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة من الجانبين العربي والأوروبي وفي ظل إجراءات أمنية مشددة. واعتبر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن هذه القمة، الأولى من نوعها بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، تزداد أهميتها مع خروج الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط فيما تقوم روسيا والصين بتوغلات فيها "ليست بالضرورة في صالحنا".

إعلان اقرأ المزيد

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الأحد والاثنين في شرم الشيخ (بشرق مصر) في قمة بمشاركة حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة من الجانبين وفي ظل إجراءات أمنية مشددة.

ومنذ السبت، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال أول ضيوفه في منتجع شرم الشيخ من بينهم العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الروماني كلاوس إيهونيس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروربي وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصل إلى شرم الشيخ كذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يشارك السيسي في رئاسة القمة، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن تعقد جلسة موسعة أولى بعد ظهر الأحد يعقبها عشاء رسمي.

ومن بين القادة الأوروبيين القليلين الذين سيغيبون عن القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة ليتوانيا ولاتفيا.

وإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ينتظر وصولها الأحد، ستتجه الأنظار بصفة خاصة الى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي ستصل كذلك الأحد. وتجري ماي مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون إتفاق في 29 مارس/آذار المقبل.

واعتبر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن هذه القمة، الأولى من نوعها بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، تزداد أهميتها مع خروج الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط فيما تقوم روسيا والصين بتوغلات فيها "ليست بالضرورة في صالحنا".

وأضاف مسؤول أوروبي آخر "لا نريد أن تملأ روسيا والصين هذا الفراغ (الذي ستتركه الولايات المتحدة)"، مشيرا إلى أن الأوروبيين يرون في هذه القمة فرصة للمحافظة على مصالحهم الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال اليوم الثاني للقمة الاثنين، سيتم التركيز بشكل أكبر على الملفات الإقليمية ومن بينها اليمن وليبيا وسوريا والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الدولية خالد الهباس إن الجامعة تنتظر من هذه القمة "بداية جديدة".

فرانس 24 / أ ف ب