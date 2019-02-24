كندا: في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين سبعة أطفال سوريين قضوا في احتراق منزلهم

نحو ألفي شخص حضروا جنازة الأطفال السوريين السبعة في هاليفاكس الكندية 23 فبراير/شباط 2019

شيع نحو ألفي شخص السبت جنازة سبعة أطفال لأسرة سورية لاجئة، تراوحت أعمارهم بين أربعة أشهر و15 عاما، قضوا في احتراق منزلهم بمنطقة هاليفاكس شرق كندا. وجرت مراسم جنازة أحمد ورولا ومحمد وعلا وهلا ورنا وعبد الله وفق التقاليد الإسلامية، ورافق حرس الشرف التوابيت السبعة الصغيرة البيضاء قبل نقلها إلى مقبرة المسلمين بالقرب من هاليفاكس.

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شارك نحو ألفي شخص السبت في تشييع جنازة سبعة أطفال لأسرة سورية لاجئة، تراوحت أعمارهم بين أربعة أشهر و15 عاما، توفوا في احتراق منزلهم بمنطقة هاليفاكس شرق كندا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ولقي الأطفال أحمد ورولا ومحمد وعلا وهلا ورنا وعبد الله حتفهم في الحريق الذي شب في منزلهم ولم تعرف أسبابه حتى الآن.

وجرت مراسم الجنازة وفق التقاليد الإسلامية ونقلت وقائعها عدة محطات تلفزيونية. وأقيمت الجنازة في إحدى قاعات مدينة هاليفاكس التي تتسع لألفي كرسي امتلأت عن آخرها، فيما حضر الكثيرون وقوفا.

وألقى الشيخ حمزة خطبة خلال الجنازة وقال للمشيعين وهو يغالب حزنه "لقد حضرت جنازات كثيرة عديدة لكني لم أر شيئا كهذا، لذا أرجو أن تكونوا صبورين معي".

وقد رافق حرس الشرف التوابيت السبعة الصغيرة البيضاء قبل نقلها إلى مقبرة المسلمين بالقرب من هاليفاكس.

ويعاني والد الأطفال إبراهيم برهو من جروح خطيرة وهو لا يزال في غيبوبة في المستشفى وفق الصحافة الكندية، فيما إصابة الأم كوثر كانت أقل خطورة وتمكنت من حضور الجنازة.

وقد هربت كوثر البالغة 30 عاما مع أسرتها من الرقة التي حولها الجهاديون عاصمة لخلافتهم، واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017.

وأثارت هذه المأساة موجة من التعاطف في جميع أنحاء كندا، حيث تم جمع تبرعات للأسرة بما يقرب من نصف مليون دولار كندي في غضون أيام قليلة.

فرانس24/ أ ف ب