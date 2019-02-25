وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته عبر إنستاغرام

أ ف ب / أرشيف

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين استقالته من منصبه على حسابه بموقع تواصل اجتماعي. ويفترض أن يوافق الرئيس الإيراني حسن روحاني على هذه الاستقالة لتصبح نافذة.

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عبر حسابه على إنستاغرام، أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف استقالته مساء الاثنين.

وكتب ظريف، وهو أبرز مهندسي الاتفاق النووي الإيراني مع الدول العظمى، "أعتذر لعدم تمكني من البقاء في منصبي، وعلى كل التقصير خلال أداء مهامي".

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وأكد مصدر رسمي إيراني هذه الاستقالة التي يفترض أن يوافق عليها الرئيس الإيراني حسن روحاني لتصبح نافذة.

ويتولى ظريف حقيبة الخارجية منذ الولاية الأولى لروحاني (2013-2017)، وقد أعيد تعيينه في المنصب بعد إعادة انتخاب روحاني.

وجاء في رسالة ظريف على إنستاغرام "أنا ممتن جدا للشعب الإيراني ولقيادته المحترمة" على الدعم "الذي لقيته منهما خلال الأشهر الـ76 الأخيرة".

وكان ظريف كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية بين بلاده ومجموعة الدول الست والتي تم التوصل على إثرها في 2015 إلى اتفاق وضع حدا لأزمة دامت 12 عاما.

لكن ظريف ما انفك يتعرض لانتقادات متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق بصورة أحادية.

فرانس24/ أ ف ب