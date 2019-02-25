الرئيس السوري بشار الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي وروحاني

أعلنت الرئاسة السورية أن بشار الأسد التقى نظيره الإيراني حسن روحاني في زيارة إلى طهران الاثنين، كما التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وهي الزيارة الأولى لإيران منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو ثماني سنوات.

إعلان اقرأ المزيد

في أول زيارة إلى إيران منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو ثماني سنوات، التقى الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أجرى "زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران" تخللتها محادثات وتقديم الشكر "للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب".

واستعرض الأسد مع خامنئي "علاقات الأخوة الراسخة" بين الشعبين والتي شكلت "العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية، التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل"، حسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد الى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي "طويل الأمد"، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ومنذ بدء النزاع السوري في منتصف آذار/مارس 2011، قدّمت إيران دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه.

ووقع البلدان في آب/أغسطس 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا.

ووفق نشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية الاقتصادية، منحت شركات حكومية سورية الشركات الإيرانية حصرية التقديم على مناقصات عدة.

فرانس24/ أ ف ب