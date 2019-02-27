الرئيس الإيراني حسن روحاني يرفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف

أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية الأربعاء أن الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقد أعلن ظريف، الذي لطالما كان في مرمى نيران المحافظين المتشددين الرافضين لسياسات روحاني، استقالته من منصبه الاثنين.

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رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما ورد على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وكتب روحاني في رسالة إلى ظريف: "أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليها".

وكانت كالة أنباء "إرنا" الإيرانية أفادت الثلاثاء بأن 135 برلمانيا قدموا رسالة إلى روحاني يطلبون منه فيها رفض استقالة ظريف مشيدين بكفاءته وجهوده على رأس دبلوماسية الجمهورية الإسلامية.

وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، أبرز مهندسي الاتفاق النووي بين بلاده والدول العظمى في 2015، استقالته من منصبه الاثنين. ولم يقدم ظريف، الذي لطالما كان في مرمى نيران المحافظين المتشددين الرافضين لسياسات روحاني، أسبابا مفصلة لتبرير قراره.

فرانس24/ أ ف ب