مصر: استقالة وزير النقل إثر حادث قطار بالقاهرة أودى بحياة العشرات

استقال وزير النقل المصري هشام عرفات الأربعاء بعد ساعات قليلة من حادث ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة قطارات رمسيس بالقاهرة. وأسفر الحادث الذي وقع صباح الأربعاء عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين.

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أعلن مجلس الوزراء المصري الأربعاء، قبول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة وزير النقل هشام عرفات التي قدمها بعد حادث ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة قطارات "رمسيس" بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.

مداخلة مراسل فرانس 24 في القاهرة حول استقالة وزير النقل إثر حادث محطة "رمسيس" للقطارات

وقال التلفزيون المصري الرسمي وشهود إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون في الحادث.

وأكدت المصادر أن الحادث نجم عن "اصطدام جرار بصدادة حديدية" مما تسبب بحريق كبير داخل محطة رمسيس، المحطة الرئيسية في العاصمة المصرية.

وأظهرت العديد من الصور والتسجيلات التي تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من المحطة. وأظهرت صور أخرى من داخل المحطة اندلاع النيران في أحد الأرصفة وأشخاصا يحاولون مساعدة الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطار اصطدم بكتلة حديدية. وذكرت مصادر أخرى أن القطار اصطدم برصيف المحطة.

وزير النقل: الحريق نجم عن انفجار خزان وقود جرار القطار

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل "محطة مصر" للقطارات، الجرار وهو يدخل مسرعا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته بينما كان ركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم.

وأظهرت لقطات من كاميرا أمنية أخرى أشخاصا يهرعون من موقع الحادث والنار تمسك بملابسهم.

وذكرت مصادر أمنية أنه لا توجد أي إشارة على أن الحادث متعمد. وقال وزير النقل إن خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل (زيت الوقود) قد انفجر.

وقال شاهد يدعى إبراهيم حسين "شاهدت شخصا يلوح من الجرار في بداية دخوله إلى الرصيف ويصرخ قائلا: لا توجد فرامل (مكابح). قبل أن يقفز من الجرار. ولا أعرف ما الذى حدث له".

وقال مينا غالي "كنت أقف على الرصيف وشاهدت القطار يدخل مسرعا إلى الحاجز. السرعة كانت كبيرة. الناس كلها كانت تجري. ناس كثيرة ماتت بعد أن انفجر الجرار".

وأضاف "رأيت تسع جثث على الأقل ملقاة على الأرض متفحمة".

وارتفعت أعمدة الدخان فوق محطة مصر بميدان رمسيس في وسط القاهرة. وداخل المحطة، كان الجرار المتفحم مائلا على أحد جانبيه بجوار أحد الأرصفة.

رئيس الوزراء يتفقد موقع الحادث ويتعهد بمحاسبة المخطئين

وخلال تفقده لموقع الحادث، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تحقيقا سيفتح حول الحادث، وتعهد بمحاسبة المخطئين.

وعلقت وزارة النقل حركة وصول وانطلاق القطارات من محطة مصر لفترة وجيزة قبل أن تعلن انتظام حركة القطارات بالمحطة فيما عدا الرصيف الذي وقع عنده حادث الجرار.

ولدى مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الاسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا عام 2017.

ولطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديدية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز