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مقتل 20 شخصا على الأقل في حادثة اصطدام قطار داخل محطة في القاهرة

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الحادثة نجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة. 2019/02/27.
الحادثة نجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة. 2019/02/27. رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية أن عشرين شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأربعاء في حادثة قطار مروعة نجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة.

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لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في حادثة قطار مروعة نجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة، وفق مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن الحادثة أدت أيضا إلى إصابة 40 شخصا بجروح. وأكد التلفزيون الرسمي المصري الحصيلة.

وأكدت المصادر أن الحادث نجم عن "اصطدام جرار بصدادة حديدية" مما تسبب بحريق كبير داخل محطة رمسيس، المحطة الرئيسية في العاصمة المصرية.

وأظهرت العديد من الصور والتسجيلات التي تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من المحطة. وأظهرت صور أخرى من داخل المحطة اندلاع النيران في أحد الأرصفة وأشخاصا يحاولون مساعدة الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن القطار اصطدم بكتلة حديدية. وذكرت مصادر أخرى أن القطار اصطدم برصيف المحطة.

 

فرانس24/ أ ف ب

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