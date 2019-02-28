تقرير أممي يشير لاحتمال ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" في غزة

كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت ما يمكن أن يشكل "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على مظاهرات غزة 2018، حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون. ورفضت إسرائيل نتائج التحقيق ووصفته بالمنحاز.

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أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيق أجرته حول الوضع في قطاع غزة المحاصر. التحقيق أثبت أن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل لما يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية خلال مظاهرات غزة 2018. وأشارت الأدلة إلى استهداف قناصة إسرائيليين لأطفال وعاملين في المجال الطبي وصحافيين.

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وقال سانتياغو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".

مداخلة مراسلة فرانس24 ليلى عودة حول رد فعل إسرائيل على التقرير الأممي

قناصة إسرائيليون أمام متظاهرين عزل

وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 مارس/آذار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع المظاهرات".

وأضافت أنها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

كما قال المحققون إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".

إسرائيل ترفض تحقيق الأمم المتحدة وتصفه بـ"المنحاز"

ورفضت إسرائيل نتائج التحقيق في المظاهرات التي بدأت في مارس/آذار العام الماضي، ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".

وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتز في بيان ردا على التقرير الذي قال إن الجنود ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية "إسرائيل ترفض التقرير رفضا تاما". وأضاف "لا يمكن لأية مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".

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الأمم المتحدة ترد: "المظاهرات كانت مدنية"

ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".

وأضاف التقرير أنه "على الرغم من عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.

وأطلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".

فرانس 24/ أ ف ب