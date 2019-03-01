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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: غاز الكلور استخدم في الهجوم على دوما السورية عام 2018

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طفل في دوما، 2018
طفل في دوما، 2018 أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس 24 تابِع

أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشر الجمعةأن غاز الكلور استخدم في هجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في نيسان/أبريل 2018.

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في تقرير نهائي نشر الجمعة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استعمل في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/أبريل 2018.

وقالت المنظمة إن ثمة "دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/أبريل 2018" خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، موضحة أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".

فرانس24/ أ ف ب

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