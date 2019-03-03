نتانياهو: اتفقنا مع بوتين على تشكيل فريق مهمات مشتركة لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن بلاده وروسيا ستشكلان فريق مهمات مشتركة لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سوريا، وستواصل العمل العسكري ضدها.

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تل أبيب وموسكو ستتعاونان لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا، مشيرا إلى تشكيل فريق مهمات مشتركة بين البلدين لتأمين خروج تلك القوات، وذلك بعد زيارة قام بها لروسيا للدعوة إلى إنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية.

وأضاف نتانياهو "أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن إسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سوريا، كما أوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكريا ضدها".

وقال نتنياهو إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استضافته له الأسبوع الماضي "وبشكل لا لبس فيه" أن مثل هذه الضربات ستتواصل على أن يستمر خط عسكري ساخن بين إسرائيل وروسيا في العمل على الحيلولة دون وقوع أي اشتباك عارض بين البلدين.

وأضاف خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية "اتفقت أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التي جاءت بعد نشوب الحرب الأهلية من سوريا. واتفقنا على تشكيل قوة مهمات مشتركة ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم صوب هذا الهدف".

ولم يذكر نتانياهو تفاصيل. ولم تصدر روسيا ردا حتى الآن. وكانت روسيا قد حبذت في الماضي خروج القوات الأخرى من سوريا لكنها تعتزم الإبقاء على قوة هناك على المدى البعيد.

فرانس24/ رويترز