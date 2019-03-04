اقتراب حسم معركة الباغوز بعد خروج مئات المدنيين من آخر جيب للجهاديين بسوريا

أ ف ب

غادر المئات من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة الباغوز شرق سوريا والتي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 150 مقاتلا من التنظيم المتطرف من جنسيات مختلفة سلموا أنفسهم كانوا من بين المغادرين. وتعتقد قوات سوريا الديمقراطية أن حسم المعركة لن يتأخر كثيرا.

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خرج مئات الأشخاص من نساء ورجال وأطفال الإثنين من جيب تنظيم "الدولة الإسلامية" المحاصر في بلدة الباغوز في شرق سوريا، بعدما أبطأت قوات سوريا الديمقراطية وتيرة هجومها المدعوم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي بدأت الجمعة هجومها الأخير باتجاه البقعة المحاصرة في الباغوز، أن قواتها تتقدم ببطء متهمة تنظيم "الدولة الإسلامية" باستخدام المدنيين المحاصرين، كدروع بشرية.

وأفادت مسؤولة إعلامية ميدانية في قوات سوريا الديمقراطية عن "خروج أكثر من 800 شخص من عائلات داعش ومقاتلين سلموا أنفسهم يومي الأحد والاثنين"، قالت إنهم خرجوا "سيراً على الأقدام".

وبين هؤلاء وفق المسؤولة ذاتها "أجانب، لكن الغالبية من السوريين والعراقيين، أجبرهم الضغط العسكري والقصف على الخروج".

وشاهدت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية داخل الباغوز أكثر من عشرين حافلة تقل نساء ورجالاً وأطفالاً إثر خروجها من البقعة المحاصرة. وفور خروج الحافلات، شنت طائرة حربية ضربة جوية، تلاها سماع أصوات إطلاق رصاص.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان سلّم 150 من عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة أنفسهم في عداد الخارجين من الباغوز الإثنين.

وفي بيان ليل الأحد، جدّدت قيادة حملة قوات سوريا الديمقراطية تأكيدها أن المعركة "ستنتهي في مدة زمنية قصيرة". لكنها قالت إنه "حرصاً على تحرير من تبقى من المدنيين الذين احتفظ بهم إرهابيو داعش لاستخدامهم كدروع بشرية ومن أجل عدم إلحاق الأذى بهم، تتقدم قواتنا ببطء" في الباغوز.

وبدأت هذه القوات بمؤازرة طائرات التحالف الجمعة "الهجوم الأخير" على الجهاديين الرافضين الاستسلام والمحاصرين في مساحة محدودة، بعد إجلاء آلاف الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين من الباغوز، غالبيتهم مدنيون من عائلات الجهاديين. وتوزعوا على مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، فيما تم نقل المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم إلى معتقلات.

ووصف القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية رستم حسكة الأحد اشتباكات اليومين الأخيرين بأنها "الأعنف" في الباغوز. وقال "الدواعش المحاصرون في هذه المساحة الضيقة يرفضون الاستسلام وغالبيتهم من المهاجرين، بينهم فرنسيون ومن جنسيات أخرى".

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية الإثنين، وفق المرصد، على "تمشيط المنطقة، وتتقدم ببطء خشية انفجار الألغام أو تفجيرات أو كمائن".

ويتحصّن مقاتلو التنظيم في شبكة أنفاق حفروها تحت الأرض، ويتنقلون عبرها لشن هجمات، وهو الأسلوب الذي يتبعه التنظيم في كل مرة يُحاصر مقاتلوه ويوشك على خسارة معقله. كما زرعوا الكثير من الألغام والمفخخات على الطرق وداخل المنازل لإعاقة تقدم قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت هذه القوات في بيان الإثنين أنها أفشلت "كافة محاولات الإرهابيين لشن هجمات مضادة" على نقاطها. وأفادت عن تفجير "ثمانية انتحاريّين أنفسهم قبل أن يصلوا إلى نقاط مقاتلينا" ليل الأحد تزامناً مع تفجيرهم "ثلاث عربات مفخّخة عن بعد".

ويتصدى التنظيم للهجوم عبر استخدام القناصة وانتحاريين وسيارات ودراجات مفخخة، وفق ما قال قياديون ميدانيون خلال اليومين الماضيين.

ورصد صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية، أثناء وجودهم في الباغوز، طائرات تابعة للتحالف أثناء توجيهها ضربات على أهداف محددة، أبرزها مستودع ذخيرة للتنظيم تحت الأرض. وتسببت الضربة بانفجار ضخم بدت شظاياه أشبه بالألعاب النارية في الجو، بينما كان مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يرددون هتافات حماسية ابتهاجاً.

ومن شأن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كامل البلدة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، أن تمهد لانتهاء "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في العام 2014 على مساحات واسعة كان قد سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور وتقدر بمساحة بريطانيا.

ومني التنظيم على وقع هجمات شنتها أطراف عدة ضده، بخسائر متلاحقة خلال العامين الماضيين، بعد سنوات أثار فيها الرعب بقوانينه المتشددة وأحكامه الوحشية والاعتداءات الدموية التي نفذها حول العالم.

وعلى وقع التقدم العسكري، خرج أكثر من 53 ألف شخص منذ كانون الأول/ديسمبر من مناطق سيطرة التنظيم، وأوقفت قوات سوريا الديمقراطية أكثر من خمسة آلاف عنصر من التنظيم كانوا في عدادهم، بحسب المرصد.

فرانس24/ أ ف ب