نتانياهو يطلق حملته الانتخابية بهجوم على التحالف الوسطي المنافس واللوائح العربية

أ ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع العضو في حزب الليكود جدعون سار في رامات غان قرب تل أبيب في 04 آذار/مارس 2019

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو مساء الاثنين الحملة الانتخابية التي سيخوضها للاحتفاظ بمنصبه على رأس الحكومة. وهاجم نتانياهو بشدة خصمه الرئيسي القادم من تيار الوسط بيني غانتز، لكن بدون أن يتطرق إلى تهم الفساد التي يواجهها.

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في خطاب في رامات غان بالقرب من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب مساء الاثنين قدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو برنامجه الانتخابي، مطلقا بذلك الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة. وتعهد نتانياهو في برنامجه بعدم إخلاء أية مستوطنة يهودية. وقال "نحن نعارض تماما أي تفكيك لبلدات يهودية" في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد حوالى 13 عاما في السلطة، يسعى نتانياهو (69 عاما) لولاية خامسة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 09 نيسان/أبريل لكن التحالف الوسطي الذي يقوده رئيس الأركان السابق بيني غانتز يتقدم على حزب نتانياهو في استطلاعات الرأي.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ أكثر من خمسين عاما. وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات التي بنتها إسرائيل عليها غير شرعية.

وبدا نتانياهو وكأنه يرد على غانتز الذي تحدث مؤخرا عن انسحاب إسرائيلي ممكن من بعض قطاعات الضفة الغربية، ما أثار انتقادات حادة من اليمين.

وكرر نتانياهو مساء الاثنين أن اللائحة الوسطية لخصمه الرئيسي هي في الواقع لائحة يسارية. وقال إن "الخيار بسيط: حكومة يمينية قوية لليكود بقيادتي أو حكومة ضعيفة يسارية تدعمها اللوائح العربية".

وأضاف "إنه الخيار الحقيقي الذي يجب القيام به، لأن الأمر سيحسم في نهاية المطاف لبيبي (لقب نتانياهو) أو للطيبي"، في إشارة إلى النائب العربي الإسرائيلي أحمد الطيبي الذي قال نتانياهو إنه يمكن أن يدعم حكومة بقيادة غانتز.

وطوال خطابه تحدث نتانياهو عما فعله خلال ولايته، مذكرا خصوصا بـ"صداقته" مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. لكنه لم يلمح إلى إعلان النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت حول نيته اتهام نتانياهو بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في ثلاث قضايا.

وكان نتانياهو أكد بعد إعلان النائب العام "أنوي مواصلة خدمتكم كرئيس للوزراء لسنوات عديدة أخرى".

فرانس24/ أ ف ب