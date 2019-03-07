قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يعتبر أن نهاية المعركة ضد الجهاديين "لا تزال بعيدة"

أ ف ب

مدنيون تم إجلاؤهم من آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا. 5 مارس/آذار 2019.

اعتبر قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل الخميس في تصريح أمام الكونغرس، أن نهاية المعركة ضد الجهاديين لا تزال بعيدة، مشيرا إلى أن "مهمتنا لا تزال كما هي"، مناقضا بذلك رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوضع في المنطقة، والذي قرر في 19 ديسمبر/كانون الأول سحب قوات بلاده من سوريا معتبرا أنه حقق هدفه بإلحاق "الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية".

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أعلن الجنرال الأمريكي جوزف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الخميس أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال بعيدا، وأن الجهاديين لا يزالون "غير تائبين" ومستعدين للعودة إلى القتال على الرغم من القضاء على قاعدتهم في سوريا.

وصرح فوتيل أمام الكونغرس أن "تدمير قاعدة الخلافة هو إنجاز عسكري ضخم. لكن انتهاء المعركة ضد ’داعش‘ والتطرف العنيف لا يزال بعيدا، ومهمتنا لا تزال كما هي".

وأكد أن مقاتلي وعائلات التنظيم الجهادي المتطرف الخارجين من آخر معقل لهم في شمال شرق سوريا، الباغوز، "لا يزال معظمهم متطرفين وغير تائبين أو منكسرين. ويجب أن نواصل الهجوم ضد المنظمة التي أصبحت الآن مشتتة ومفككة بشكل كبير".

وتابع فوتيل "ما نشهده اليوم ليس استسلاما لتنظيم ’الدولة الإسلامية‘ كمنظمة بل هو قرار محسوب (للجهاديين) للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم من خلال الإفادة من الفرص التي تؤمنها مخيمات اللاجئين أو الإختباء في مناطق بعيدة بانتظار الوقت المؤاتي للتحرك مجددا".

كما اعتبر الجنرال الأمريكي أن "التطرف مشكلة جيل بأسره" وعلى المجتمع الدولي "أن يقرر كيف سيتعامل مع آلاف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديمقراطية".

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ سبتمبر/أيلول هجوما ضد آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا حيث باتت تحاصره في بقعة داخل بلدة الباغوز.

وتمهد سيطرة هذه القوات على كامل البلدة لنهاية "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في 2014 على مساحات واسعة كان قد بسط نفوذه عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر مساحتها بمساحة بريطانيا.

ومع التقدم العسكري لهذه القوات خرج نحو 58 ألف شخص منذ ديسمبر/كانون الأول من مناطق التنظيم المتشدد بينهم أكثر من ستة آلاف مقاتل تم توقيفهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سحب قوات بلاده الموجودة في سوريا، معتبرا أن الولايات المتحدة قد هزمت تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وأن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد لوجوده هناك.

فرانس24/ أ ف ب