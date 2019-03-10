إصابة 30 شخصا على متن طائرة للخطوط التركية بسبب مطبات هوائية أثناء رحلة إلى نيويورك

أ ف ب / أرشيف

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى اضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة من إسطنبول إلى نيويورك السبت. وأدت الحادثة إلى إصابة 30 شخصا نقلوا بعد أن حطت الطائرة بسلام في مطار جون إف كينيدي الدولي إلى المستشفيات للعلاج.

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أعلن مسؤولون أن 30 شخصا من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أصيبوا بجروح عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة السبت من إسطنبول إلى نيويورك قبل أن تهبط بسلام في محطتها.

ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 -- وكان على متنها 326 راكبا و21 من أفراد الطاقم -- كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف بأن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة. ولم ترد الخطوط التركية على طلب للتعليق.

حادثة ثانية

وفي وقت سابق من يوم السبت اضطرت طائرة تابعة لخطوط ترانسات الجوية الكندية للقيام بهبوط اضطراري في مطار آخر في منطقة نيويورك -- مطار نيوآرك بنيوجيرزي -- بعد رصد انبعاث دخان في مقصورة الحقائب، وفق الشركة.

والطائرة وهي من طراز 737-800 كانت تقل 189 من مونتريال إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا. ولم يصب أي شخص بجروح وفق ما صرحت متحدثة باسم خطوط ترانسات لوكالة فرانس برس.

فرانس24/أ ف ب