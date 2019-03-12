مع تأخر الحسم العسكري.. تنظيم "الدولة الإسلامية" ينشر فيديو من داخل مخيم الباغوز

الصحافي وسيم نصر المتخصص في الحركات الجهادية بفرانس24. 2019/03/12. صورة ملتقطة من التلفزيون

قال وسيم نصر المتخصص في الحركات الجهادية بفرانس24 إن الشريط الذي نشره تنظيم "الدولة الإسلامية" ليل الاثنين على حسابات جهادية في تطبيق "تلغرام" ويدعو فيه أنصاره العالقين داخل بلدة الباغوز (شرق سوريا) إلى الثبات، قد تم تصويره في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط. وأوضح أن استخدام الجهاديين طائرة "درون" دليل على قدرتهم حتى الآن على التواصل عبر الأقمار الصناعية. وقال وسيم نصر إن تأخر العملية العسكرية في الباغوز بسببه وجود سجناء أو معتقلين أو رهائن لدى الجهاديين، وجلهم من العرب المنضمين إلى قوات سوريا الديمقراطية. علما أن المقاتلين في الصف الأول في وجه الجهاديين هم من أبناء العشائر السورية في المنطقة.