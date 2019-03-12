واشنطن تؤيد حق الجزائريين في انتخابات "حرة ونزيهة"

أ ف ب

متظاهرون جزائريون في العاصمة، في 8 مارس/آذار 2019.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو الثلاثاء إن واشنطن تؤيد "حق الجزائريين في التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلام" وكذلك "انتخابات حرة ونزيهة". وأضاف: "ندعم الجهود في الجزائر لوضع عملية جديدة على أساس حوار يحترم إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومزدهر".

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شددت الولايات المتحدة الثلاثاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو على حق الجزائريين بأن تكون لهم انتخابات "حرة ونزيهة".

وقال المتحدث ردا على سؤال حول الوضع في الجزائر، "نراقب عن كثب المعلومات حول إرجاء الانتخابات"، لكنه تجنب التعليق مباشرة على تخلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه للرئاسة مع إرجاء موعد الانتخابات إلى أجل غير محدود.

وأضاف روبرت بالادينو: "ندعم الجهود في الجزائر لوضع عملية جديدة على أساس حوار يحترم إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومزدهر. نحن نؤيد حق الجزائريين في التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلام" وكذلك "انتخابات حرة ونزيهة".

فرانس24