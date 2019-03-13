السجن 10 سنوات إضافية و148 جلدة لمحامية إيرانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان

أ ف ب

أصدر القضاء الإيراني الثلاثاء الحكم بالسجن عشر سنوات على المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده بتهمة "التحريض على الفجور"، إضافة إلى 148 جلدة لحضورها المحكمة بدون حجاب.

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حكم على المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، بالسجن عشر سنوات إضافية وبـ 148 جلدة كما أعلن الثلاثاء زوجها رضا خاندان، علما وأنها تمضي عقوبة السجن خمس سنوات. وأفاد خاندان لوكالة الأنباء الفرنسية أنه حكم عليها "بالسجن عشر سنوات" بسبب "التحريض على الفجور".

وأوضح أن زوجته ملاحقة بسبع تهم جمعت في ملف واحد، وأنه حكم عليها بالسجن 33 عاما. وذكر خاندان أن "عقوبة السجن الأطول وحدها تطبق".

كما حكم بـ 148 جلدة على سوتوده لأنها وصلت إلى المحكمة في السابق من دون حجاب مخالفة بذلك القانون الإيراني الذي يفرض على النساء تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.

وقال خاندان إن زوجته التي تبلغ الخامسة والخمسين من العمر والمسجونة منذ حزيران/يونيو 2018، قد أبلغت بالحكم عليها بالسجن.

وقال محمد موغيمي، أحد المحامين عن سوتوده، إنها قررت ألا تحضر إلى المحكمة، لأنها تعتقد أن الإجراءات الجارية لا توفر الشروط "لمحاكمة عادلة".

بعد توقيفها في حزيران/يونيو 2018 تم إبلاغ سوتوده أنه كان قد حُكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات "غيابيا" بتهمة التجسس.

ردود الأفعال

من جانبه دان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الحكم بالسجن على سوتوده، داعيا إلى "مراجعة فورية" للقضية، لافتا إلى أن سوتوده الحاصلة على جائزة ساخاروف عام 2012 من البرلمان الأوروبي، لم تحظ بمحاكمة عادلة أمام محكمة الثورة في طهران مشددا على ضرورة احترام حقها في استئناف الحكم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "الحكم الصادر بحق سوتوده بالسجن يعد تطورا مقلقا".

في غضون ذلك، عبّر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جوايد الرحمنوم الثلاثاء عن "قلق متزايد" حيال "تقلص المجال المدني أمام المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال للصحافيين في جنيف "أدعو الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحامين المسجونين لممارسة مهنتهم بطريقة سلمية".

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "ظلم فاضح". معتبرة أن السلطات الإيرانية "تعاقبها على عملها لصالح حقوق الإنسان".

ودانت الولايات المتحدة الحكم "بأشد العبارات"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إن "هذا الحكم يتخطى الهمجية".

وفي فرنسا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر مزاملة سوتوده مع "المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين في مجموعة السبع". وتابع أن باريس "تكرر التزامها حرية الرأي والتعبير وحق كل شخص في محاكمة عادلة (...) وتدعو إيران إلى احترام التزاماتها الدولية في هذا المجال".

فرانس24/ أ ف ب