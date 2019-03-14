إطلاق صاروخين من قطاع غزة على منطقة تل أبيب وإسرائيل تحمل حماس المسؤولية

أفاد الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، دون أن يتسببا في وقوع ضحايا أو أضرار مادية، محملا حركة حماس المسؤولية. وأفادت مراسلة فرانس24 في قطاع غزة أنه تم في أعقاب ذلك إخلاء كافة المواقع والمقرات الأمنية في القطاع المحاصر.

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس إطلاق صاروخين من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وأفادت مراسلة فرانس24 في قطاع غزة مها أبو الكاس أنه تم في أعقاب ذلك إخلاء كافة المواقع والمقرات الأمنية في القطاع المحاصر.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر وسقط الآخر في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".

وقبيل إعلان الجيش على تويتر، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

ونشرت وزارة الخارجية شريطا مصورا قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديد" المضادة للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل أبيب".

وأظهر الشريط أيضا صاروخين يحلقان في الاجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.

اجتماع أمني طارئ برئاسة نتانياهو

وأفادت مراسلة فرانس 24 في القدس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ترأس مساء الخميس اجتماعا أمنيا في مقر وزارة الدفاع ضم كبار القادة الأمنيين، لدراسة رد عسكري يتوقع أن يكون أعنف مما كان عليه في المرات السابقة، بعد أن تم استهداف تل أبيب بالصواريخ.

الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية والجناح العسكري للحركة ينفي

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي ذكر أنه لا يعرف من أطلق الصاروخين من قطاع غزة، إلا أنه حمل حركة حماس المسؤولية.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين البريغادير جنرال رونين مانيليس لراديو إسرائيل "لا نزال نتحقق من الجماعة التي أطلقت (الصاروخين). نحن لا نعرف من نفذ ذلك".

وأضاف "حماس هي المنظمة الرئيسية في القطاع. هي مسؤولة عما يحدث داخل القطاع وما ينطلق منه".

من جانبه، نفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مسؤولية الحركة عن إطلاق الصاروخين.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز