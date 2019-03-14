البحرين: أحكام بالسجن على 167 شخصا من أنصار الشيخ عيسى قاسم

أ ف ب / أرشيف

ذكرت مصادر قضائية ومحامون الخميس أن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أصدرت في 27 فبراير/شباط الماضي أحكاما قضائية على 167 شخصا، كانت السلطات قد ألقت القيض عليهم أمام منزل الشيخ عيسى قاسم عام 2017. وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل رجل الدين الشيعي خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم.

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أفادت مصادر قضائية ومحامون الخميس أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير/شباط.

وأظهرت الوثائق القضائية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير/شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد.

ولم تحدد الوثائق التهم لكن متحدثا حكوميا قال في بيان إنهم أدينوا "بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء وبشن هجمات على ضباط الشرطة".

وقال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدما استئنافا. وبرأت المحكمة أربعة أشخاص.

وأضاف محام رفض ذكر اسمه "لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم".

وجرى احتجاز المتهمين ستة أشهر قبل الإفراج عنهم بكفالة في أواخر 2017.

وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.

وأصبحت المحاكمات الجماعية أمرا شائعا في البحرين في أعقاب انتفاضة فاشلة في 2011 قادها أفراد من الأغلبية الشيعية. وسجن العشرات وبينهم شخصيات كبيرة معارضة ونشطاء حقوقيون. وفر كثيرون آخرون خارج البلاد.

فرانس 24/ رويترز