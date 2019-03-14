الرياض ترفض أي تحقيق دولي في قضية خاشقجي وأنقرة تدعوها لكشف أسماء المتهمين

أ ف ب / أرشيف

جددت الرياض الخميس رفضها أي تحقيق دولي في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أن المتهمين في تلك الجريمة يحاكمون حاليا أمام القضاء السعودي. من جانبها، دعت تركيا السعودية للكشف عن أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم. وكانت 36 دولة غربية قد دعت الأسبوع الماضي الرياض للتعاون في تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن تلك الجريمة التي هزت الرأي العام العالمي نهاية العام الماضي.

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أعلن بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الخميس رفض بلاده أي تحقيق دولي في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن المملكة قدمت مرتكبي الجريمة إلى العدالة.

وأضاف العيبان مخاطبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المتهمين بارتكاب هذه الجريمة البشعة و"الحدث المؤسف" بالقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.

وقال العيبان للمجلس في جنيف أثناء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في السعودية "تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة".

العيبان: السعودية لن تقبل المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية

وأضاف أن الرياض لن تقبل ما قال إنه "مساس بسيادة المملكة العربية السعودية وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".

وقالت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.

تركيا: الإنتربول أصدر مذكرات حمراء بحق 20 شخصا في قضية خاشقجي

وفي وقت لاحق الخميس، أعلنت أنقرة أن الإنتربول أصدر مذكرات حمراء بحق 20 شخصا على علاقة بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

الإنتربول أصدر مذكرة حمراء بحق 20 متهما في قضية خاشقجي بناء على طلب السلطات التركية

وتبلغ المذكرات الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية عن المشتبه بهم المطلوبين في أحد البلدان.

وطلبت السلطات التركية مذكرات حمراء لـ18 مشتبها بهم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ولاثنين آخرين في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وفق وزارة العدل التركية.

تركيا تدعو السعودية للكشف عن أسماء المتورطين والتهم الموجهة إليهم

من جانبها، تحاول تركيا إعادة إحياء القضية من جديد من خلال مواصلة الضغط على السلطات السعودية، حيث طالب فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان الخميس، المملكة بالكشف عن أسماء المتهمين الذين يحاكمون في القضية.

وقال ألتون: "نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات".

وكان المتحدث باسم النائب العام في السعودية قد أعلن نهاية العام الماضي توجيه الاتهام إلى 11 سعوديا وإحالتهم في هذه القضية، والمطالبة بإعدام خمسة من المتهمين.

ودعت 36 دولة غربية منها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 السعودية الأسبوع الماضي للتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست".

وكان المتحدث باسم النائب العام السعودي قد قال نهاية العام الماضي إنه تم توجيه الاتهام إلى 11 سعوديا وإحالتهم للمحاكمة في هذه القضية والمطالبة بإعدام خمسة من المتهمين.

وتتهم بعض الحكومات الغربية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتورط في جريمة القتل. وتنفي الحكومة السعودية ذلك.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب