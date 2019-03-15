غارات جوية إسرائيلية على نحو مئة هدف لحركة حماس في قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية تنفذ نحو مئة غارة على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة- 2019/03/14.

ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة على تل أبيب مساء الخميس، نفذت "طائرات حربية ومروحيات هجومية وطائرات لقوات الدفاع الإسرائيلية" فجر الجمعة نحو مئة غارة على مواقع لحركة حماس في القطاع، كما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر الجمعة نحو مئة غارة على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب تل أبيب.

وأفاد الجيش في بيان أن "طائرات حربية ومروحيات هجومية وطائرات لقوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت ليل الجمعة نحو مئة هدف لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وقد أعلنت إسرائيل مساء الخميس أن صاروخين قد أطلقا من قطاع غزة على تل أبيب، دون أن يتسببا في وقوع ضحايا أو أضرار مادية، وحملت حركة حماس المسؤولية.

فرانس 24/ أ ف ب