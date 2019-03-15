منظمة العفو الدولية: محاكمة الناشطات السعوديات تدحض مزاعم المملكة في الإصلاح

أ ف ب / أرشيف

وصفت منظمة العفو الدولية الخميس التهم الموجهة لناشطات سعوديات "بالزائفة"، مؤكدة أن محاكمتهن تدحض مزاعم المملكة في الإصلاح. وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة سماح حديد إن "هذه المحاكمة تعد وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان". وبدأت الأربعاء في الرياض محاكمة 10 ناشطات، بعدما تم اعتقالهن العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين.

إعلان اقرأ المزيد

دانت منظمة العفو الدولية الخميس محاكمة السلطات السعودية لعشر ناشطات معتقلات منذ نحو عام، واصفة التهم الموجهة إليهن "بالزائفة"، تتضمن الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية.

وذكرت منظمة العفو أن 11 ناشطة مثلن أمام المحكمة مضيفة أنه تم توجيه اتهامات إليهن تتعلق بالترويج لحقوق المرأة والدعوة لإلغاء نظام الوصاية على النساء.

وأفادت المنظمة "اتهمت النساء بالاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية وناشطين آخرين بما في ذلك (...) منظمة العفو الدولية" واصفة الاتهامات بأنها "زائفة".

المحاكمة تعد مثالا جديدا على انتهاك السلطات السعودية للقانون لإسكات الناشطين

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد "تعد التهم بحق الناشطات مثالا جديدا على انتهاك السلطات السعودية للقانون والنظام القضائي لإسكات الناشطين السلميين وردعهم عن العمل على وضع حقوق الإنسان في البلاد".

وأضافت أن "هذه المحاكمة تعد وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان وتظهر كم هي فارغة مزاعم الحكومة بشأن الإصلاح".

واعتقلت أكثر من عشر ناشطات عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات في أيار/مايو العام الماضي قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة في هذا المجال. وتم لاحقا الإفراج عن بعضهن.

وقال مسؤول قضائي إن الناشطات سيتمكن من التواصل مع محامين مستقلين، وهو حق أفاد أفراد عائلاتهن أنهن حرمن منه طوال فترة اعتقالهن. ولم يحدد المسؤول تاريخا لجلسة المحكمة المقبلة.

وبدأت محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض الأربعاء بعدما تم اعتقالهن العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، بحسب ما أفادت السلطات القضائية دون تحديد التهم الموجهة إليهن.

فرانس 24/ أ ف ب