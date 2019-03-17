الضفة الغربية: فلسطيني يقتل إسرائيليا قرب مستوطنة أرييل

قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا قتل إسرائيليا قرب مستوطنة أرييل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية. وأضاف الناطق أن المهاجم ما يزال فارا وتجري مطاردته.

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن فلسطينيا قتل إسرائيليا في هجوم "إرهابي" قرب مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الجيش "أن اسرائيليا قتل في هذا الهجوم بأيدي إرهابي يبدو أنه فلسطيني"، في حين أفاد مسعفون أنهم عالجوا "إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم" الذي وقع قرب مستوطنة أرييل جنوب غرب نابلس.

وأوضح المتحدث جوناثان كونريكوس "أن الهجوم بدأ عندما هاجم الجاني جنديا بسكين واختطف سلاحه عند مفترق مستوطنة أرييل جنوب غربي نابلس" على مقربة من قريتي بروقين وبرقة الفلسطينيتين.

وأوضح المتحدث من دون تقديم تفاصيل أن الفلسطيني تمكن من السيطرة على سيارة انتقل بها إلى قرية بروقين الفلسطينية القريبة بعد أن أصاب إسرائيليين آخرين بجروح خطيرة.

وتابع أن المهاجم الفلسطيني لا يزال فارا و"أن هناك عملية مطاردة جارية".

وقال مسعفون إنهم قاموا "بنقل رجلين إسرائيليين في الـ16 والـ20 من العمر إلى المستشفى مصابين بجروح من طلقات الرصاص وفي حالة خطيرة".

ولم يقدم المتحدث معلومات حول هوية الفلسطيني وما اذا كان ينتمي إلى مجموعة مسلحة أم أنه تصرف بمفرده.

فرانس24/ أ ف ب