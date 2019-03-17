الجيش العراقي يعلن مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمال البلاد

قال الجيش العراقي في بيان إن اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في سنجار (شمال غرب العراق) الأحد أدت إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة مسلحين. وأضاف أن الاشتباكات وقعت بعد منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من اجتياز نقطة تفتيش.

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أعلن الجيش العراقي في بيان أن اشتباكات وقعت بينه ومسلحي حزب العمال الكردستاني الأحد في سنجار بشمال غرب العراق، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة مسلحين.



وأضاف أن الاشتباكات وقعت بعد منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من اجتياز نقطة تفتيش تابعة للجيش، مشيرا إلى أن المسلحين صدموا جنديا بسيارة وهاجموا نقطة التفتيش.



ولم يعلق حزب العمال الكردستاني على ذلك.

فرانس24/ أ ف ب