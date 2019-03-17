إسرائيل: القضاء يأمر بإغلاق باب الرحمة المؤدي للمسجد الأقصى

أمهل القضاء الإسرائيلي دائرة الأوقاف مدة ستين يوما للرد على قرار أصدره اليوم الأحد بإغلاق باب الرحمة، المؤدي إلى المسجد الأقصى، إلى حين البت في النزاع المتعلق به أمام المحكمة. ويأتي هذا بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية ودائرة الأوقاف بخصوص هذا الباب الذي نشبت حوله اشتباكات خلال الأسابيع الماضية.

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أمرت محكمة إسرائيلية الأحد بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية ودائرة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.

وقالت المحكمة في حكمها الذي وزع في بيان "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم ’الباب الذهبي‘ في مجمع المسجد الأقصى يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء".

وأمهلت المحكمة الإسرائيلية دائرة الأوقاف مدة ستين يوما للرد على هذا القرار.

ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها مذاك.

والمسجد الأقصى رمز ديني ويمكن للمسلمين زيارته في أي وقت. ويطلق اليهود على الموقع تسمية جبل الهيكل ويمكنهم الوصول إليه في أوقات معينة، لكنهم لا يستطيعون الصلاة هناك.

وكان شبان فلسطينيون قد كسروا أبواب باب الرحمة يوم الجمعة ودعوا المصلين إلى أداء الصلاة في المبنى.

فرانس24/ أ ف ب