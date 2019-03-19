السلطات الكويتية توقف رجل أعمال سوري مقرب من نظام الأسد

ألقت السلطات الكويتية مساء الاثنين القبض على رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت مازن الترزي المعروف بقربه من نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعلن كل من محامي الترزي بدر اليعقوب وشريكه نبأ الاعتقال. وقالت تقارير صحفية إن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية، وطباعة منشورات دون ترخيص.

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أعلن كل من محامي وشريك رجل أعمال سوري مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد أن السلطات الأمنية الكويتية ألقت القبض عليه مساء الاثنين في الكويت.

واعتقل رجل الأعمال مازن الترزي الذي يقيم في الكويت منذ سنوات في مكتبه في مقر مجلة الهدف وهو شريك فيها، بحسب ما أعلن محاميه بدر اليعقوب لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد اليعقوب أنه يجهل لحد الآن سبب اعتقال موكله.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الإلكتروني أن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية وطباعة منشورات من دون تراخيص.

ويملك الترزي شركة للتوزيع والإعلانات بالشراكة مع الصحافي الكويتي أحمد الجار الله.

وقال الجار الله لوكالة الأنباء الفرنسية أن أجهزة الأمن فتشت مكتب شريكه الترزي بحثا عن" مستندات ما" كما ألقت القبض عليه للتحقيق برفقة سكرتيرته واثنين من الموظفين الذين يعملون في القسم التقني بمجلة الهدف.

ولم يصدر أي توضيح فوري من السلطات الكويتية حول سبب اعتقاله.

ويتواجد اسم الترزي على اللائحة السوداء التابعة للاتحاد الأوروبي للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال قمع في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب