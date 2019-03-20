قطر تعتبر محطة براكة النووية الإماراتية تهديدا للاستقرار الإقليمي في الخليج

أ ف ب (أرشيف)

صورة وزعتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 1 يونيو/حزيران 2017 لقسم من موقع براكة للطاقة النووية.

اعتبرت دولة قطر أن محطة براكة النووية في الإمارات تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة، داعية وكالة الطاقة الذرية الدولية إلى وضع إطار عمل يخص الأمن النووي في منطقة الخليج.

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أعلنت قطر أن محطة براكة النووية قيد الإنشاء في دولة الإمارات تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.

وأوردت وزارة الشؤون الخارجية في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن قطر لديها "مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة".

وجاء في الرسالة "ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وبيئتها".

في المقابل، تنفي الإمارات وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص المحطة النووية التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وسوف تتولى تشغيلها شركة (إي.دي.إف) الفرنسية.

نركّز في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على العمل من خلال العناصر الستة الأساسية الواردة في سياسة "التقييم والتطوير لطاقة نووية سليمة" في الإمارات عام 2008 لإنتاج الكهرباء وتزويد كل الإماراتيين بها. #اينيك pic.twitter.com/Vt9FyiE14i Emirates Nuclear (@ENEC_UAE) March 18, 2019

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي في بيان "الإمارات العربية المتحدة... تلتزم بما تعهدت به فيما يتعلق بأعلى معدلات الأمان النووي والأمن ومنع الانتشار".

وأجلت الإمارات مجددا موعد افتتاح المحطة وقالت في ذات البيان إنها تتوقع تشغيلها بحلول 2020.

وكان من المقرر افتتاح المحطة عام 2017 لكن الافتتاح تأجل بالفعل مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتدريب فريق العاملين بها.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

فرانس24/ رويترز