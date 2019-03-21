اعتداء كرايستشيرش: أردوغان يخفف من لهجته ويثني على "شجاعة" رئيسة وزراء نيوزيلندا

بعد الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اعتداء كرايستشيرش، خفف أردوغان من لهجته في مقال نشرته "واشنطن بوست" الثلاثاء، حيث أثنى على "شجاعة وقيادة وإخلاص" رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في التعاطي مع الأزمة. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بموقف "أكثر اعتدالا" لأردوغان.

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في محاولة لتدارك الأزمة الدبلوماسية بين بلاده وأستراليا، أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال نشرته "واشنطن بوست" الثلاثاء على "شجاعة وقيادة وإخلاص" رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في التعاطي مع الأزمة.

لكن الرئيس التركي، الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية، استغل مع ذلك المقالة لاتهام دول غربية "بالصمت إزاء تصاعد الإسلاموفوبيا.

رئيس وزراء أستراليا يشيد بموقف "أكثر اعتدالا" من قبل أردوغان

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي كان قد انتقد بشدة تصريحات للرئيس التركي حول اعتداء كرايستشيرش في نيوزيلندا، الخميس أن رجب طيب أردوغان عبر عن موقف "معتدل" بعض الشيء في المقالة.

وقال موريسون "أحرز تقدم في هذا المسألة ولمسنا اعتدالا في آراء الرئيس"، مشيرا إلى مقالة أردوغان في صحيفة واشنطن بوست التي نأى فيها عن الانتقاد المباشر لنيوزيلندا.

الرئاسة التركية: تصريحات أردوغان "أخرجت من سياقها"

والأربعاء قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية إن تصريحات الرئيس التركي في أعقاب مذبحة "أخرجت من سياقها" بعد أن استدعت أستراليا مبعوث تركيا للاحتجاج عليها.

وكتب فخر الدين ألتون على موقع تويتر "كلام الرئيس أردوغان أخرج للأسف من سياقه".

وقال ألتون إن الرئيس التركي "كان يرد على ’البيان‘ الذي نشره الإرهابي الذي قتل خمسين مسلما بريئا"ً في مسجدين في كرايستشيرش. وأضاف أن "الأتراك لطالما رحبوا وكانوا كرماء في استقبال زوارهم" من قدامى المحاربين الأستراليين والنيوزيلنديين وعائلاتهم.

وكان أردوغان قد أثار غضب أستراليا الاثنين بعد أن حذر بأن الأستراليين المناهضين للمسلمين - مثل منفذ المجزرة - "سيرسلون في نعوش" مثل أجدادهم في معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.

وقدم الرئيس التركي الاعتداء الذي حصل في كرايستشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام. وقال خلال تجمع انتخابي في شنقلعة بغرب تركيا "إنه ليس حادثا معزولا، إنها مسألة أكثر تنظيما".

وأضاف "إنهم يختبروننا بالرسالة التي يبعثونها لنا من نيوزيلندا، على بعد 16500 كلم".

فرانس 24/ أ ف ب