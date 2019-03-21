العراق: وفاة 71 شخصا على الأقل بعد غرق عبارة في نهر دجلة بالموصل

مروحية عراقية تقوم بمهام البحث والإنقاذ بعد غرق عبارة في نهر دجلة بالموصل. 21 مارس/آذار 2019.

قالت السلطات العراقية إن 71 شخصا على الأقل قضوا الخميس في حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة، مشيرة إلى أن أطفالا وعائلات كانوا على متن العبارة التي كانت متجهة نحو المدينة السياحية في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن الخميس وفاة 71 شخصا على الأقل إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

وقال معن في شريط صوتي وزعه إعلام الوزارة على الصحافيين إن "عدد الذين تم إنقاذهم بلغ 55 شخصا بينهم 19 طفلا، وإن عدد الضحايا بلغ 71 بين نساء وأطفال ورجال".

وأوضح المسؤول "انتشلت فرق الدفاع المدني 45 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز الذي يصادف اليوم.

وأفادت مصادر عراقية سابقا أنه تم فقد حوالى 28 شخصا آخرين ولا يزال البحث جاريا عنهم إثر عمليات استنفار جميع السلطات الطبية والأمنية.

وقال مصدر أمني في الموصل إن "العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها"، حيث تبلغ طاقتها نحو مئة شخص فيما كانت تقل نحو 200.

وعيد نوروز، أو رأس السنة الكردية هو يوم إجازة رسمية في العراق.

ما هي أسباب غرق العبارة في نهر دجلة بالموصل؟

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية المواطنين للانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة الخزين.

ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو للمأساة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة. وأظهرت الصور عدد من المتطوعين وهم يحاولون إنقاذ بعض الضحايا وبينهم عدد كبير من الاطفال والنساء.

ونشرت صور للأطفال الذين انتشلت جثثهم من النهر.

وأوعز وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة في كركوك وصلاح الدين فضلا عن كوادر دائرة صحة نينوى المتواجدة حاليا في مكان الحادث.

يحتفل بعيد نوروز، ويعني "يوم جديد"، في 21 من مارس/آذار، من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصا في شمال العراق وأفغانستان وتركيا.

فرانس24/ أ ف ب