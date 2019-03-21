بومبيو يواصل جولته الشرق أوسطية ويؤكد من إسرائيل على ضرورة "مواجهة العدوان الإيراني"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس - 20 مارس/ آذار

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء على التزام بلاده الكامل بأمن إسرائيل في مواجهة "العدوان الإيراني"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وكان بومبيو قد دعا من الكويت، أول محطة في جولته الشرق أوسطية إلى إنشاء "ناتو عربي" وحل الأزمة الخليجية.

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خلال جولته الشرق أوسطية التي قادته إلى إسرائيل الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على "التزام لا مثيل له" من الولايات المتحدة بضمان أمن حليفها إزاء تهديد النظام الإيراني الذي كما قال "يسعى إلى تدمير وإبادة إسرائيل بشكل مطلق".

كما أشار إلى ضرورة وقف "عملية التدمير الإقليمي" التي ترتكبها إيران.

وتابع مخاطبا نتانياهو أن "هذا التهديد يمثل واقعا يوميا في حياة الإسرائيليين، ونتمسك بالتزامنا الذي لا مثيل له بأمن إسرائيل، ونؤيد حقك في الدفاع عن نفسك".

من جهة أخرى، أعاد نتانياهو التاكيد لبومبيو أن حزب الله كان يحاول تشكيل شبكة عسكرية سرية في الجولان السوري بالقرب من الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

بومبيو يلتزم الصمت إزاء اعتراف محتمل بسيادة إسرائيل على الجولان

لكن بومبيو التزم الصمت أمام الصحافة بشأن اعتراف محتمل من جانب إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجزء الذي تحتله.

وكان نتانياهو أعلن سابقا أن "الوقت قد حان لكي يعترف المجتمع الدولي بوجود إسرائيل في الجولان، وحقيقة أن الجولان سيبقى جزءا من دولة إسرائيل".

وينتقل بومبيو بعدها إلى لبنان، حيث تضم حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الحليف الآخر لواشنطن، وزراء من حزب الله الشيعي الذي يعتبره الأمريكيون منظمة "إرهابية" وتابعا لطهران.

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء الكويت في محطته الأولى في جولة جديدة في الشرق الأوسط في محاولة لتعزيز الجهود الأمريكية ضد إيران.

بومبيو يؤكد من الكويت على ضرورة إنشاء الناتو العربي وحل الأزمة الخليجية

وأكد بومبيو في محادثاته بمناسبة "الحوار الإستراتيجي" مع الحكومة الكويتية، على ضرورة تشكيل "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي" أو"الناتو العربي" لجمع حلفائها العرب ضد إيران.

ودعا الوزير الأمريكي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إلى إنهاء الأزمة بين قطر والسعودية وحلفائها.

وقال بومبيو إن النزاع "ليس من مصلحة المنطقة وليس في مصلحة العالم" في إشارة إلى قطع السعودية وحلفائها العلاقات مع قطر منذ أكثر من عامين.

وأضاف "لدينا جميعا نفس التهديدات" من الجهاديين في تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحتى "الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

فرانس 24/ أ ف ب