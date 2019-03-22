تنديد دولي وعربي بموقف ترامب الداعم لإسرائيل حول الجولان السوري

عدد من أبناء الطائفة الدرزية ببلدة مجدل شمس في الجولان يرفعون الأعلام السورية 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018

توالت ردود الفعل الدولية الرافضة والمنددة بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مرتفعات الجولان السوري، وذلك بعد إعلانه الخميس أنه من الضروري الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها. وقد احتلت إسرائيل هذه المنطقة عام 1967.

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بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، في قطيعة مع موقف قديم لبلاده، توالت ردود الفعل العربية والدولية الرافضة والمنددة بهذا الموقف.

ويشكل تصريح ترامب دعما قويا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يطالب بهذا الاعتراف بشدة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يصعب التنبؤ بنتائجها.

وزارة الخارجية الفرنسية: سيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وإن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت الوزارة في إفادة يومية اعتيادية "الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لها عام 1981".

وأضافت "أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهي أرض محتلة، سيتعارض مع القانون الدولي وبخاصة الالتزام بألا تعترف الدول بوضع غير مشروع".

الأردن: الجولان أرض سورية محتلة

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي موقف المملكة الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصفدي قوله إن السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة.

وأشار إلى "قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبر القرار الإسرائيلي باطلا ولاغيا".

وأكد الصفدي "ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية".

أردوغان: إعلان ترامب يضع المنطقة على حافة "أزمة جديدة"

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في افتتاح اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، "الإعلان المؤسف للرئيس ترامب بشأن مرتفعات الجولان، يضع المنطقة على حافة أزمة جديدة وتوترات جديدة".

وأضاف "من المستحيل بالنسبة إلى تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي البقاء صامتتين بشأن موضوع بهذه الحساسية". وقال "لن نوافق أبدا على شرعنة احتلال مرتفعات الجولان".

وعلى الرغم من عدائه للرئيس السوري بشار الأسد، يستمر أردوغان في إعلان تمسكه بوحدة الأراضي السورية خشية نشوء كيان كردي في المناطق الحدودية مع تركيا.

الكرملين يأمل ألا تتحول الدعوة إلى إعلان رسمي

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف الجمعة "إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك".

وأضاف أن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

جامعة الدول العربية: "الجولان أرض سورية محتلة"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء الخميس إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي".

وتابع في تصريحات صحافية "كما أنه اعتراف -إن حصل- لا ينشئ حقوقا أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع".

وأكد أن "الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 صدر بالإجماع وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان الذي أصدرته في نفس ذاك العام".

وأكد أبو الغيط أن "الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة.. ولدينا موقف واضح مبني علي قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا".

ودعا الأمين العام للجامعة العربية الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها.

وقال "أدعو الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقى من رصيد ضئيل لوساطة أمريكية قد تنهي النزاع سياسيا.. أدعوهم إلى مراجعة هذا الموقف الخاطئ، والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة".

إيران: الاعتراف غير مشروع وغير مقبول

قال التلفزيون الرسمي نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إعلان الرئيس الأمريكي غير مقبول.

وقال المتحدث بهرام قاسمي "هذا الاعتراف غير المشروع وغير المقبول لا يغير حقيقة أنها تنتمي لسوريا".

مصر: "الجولان أرض عربية محتلة"

قالت الرئاسة المصرية الجمعة في بيان "تؤكد جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

وأضافت أنه في مقدمة تلك القرارات "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أية شرعية دولية".

كما أكدت مصر على "ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة".

ألمانيا ترفض الخطوات الأحادية

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

وأكدت المتحدثة أولريكه ديمر أن "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

وأضافت "ترفض الحكومة الخطوات الأحادية".

دول الخليج: تصريحات ترامب "تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم"

عبرت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة عن أسفها لدعوة ترامب.

وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس في بيان "إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو (حزيران) 1967".

وأضاف "تصريحات الرئيس الأمريكي تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز