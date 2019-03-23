التحالف بقيادة السعودية يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء

غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على صنعاء، اليمن، 1 فبراير شباط 2019

شن السبت التحالف بقيادة السعودية غارات على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لما نقله تلفزيون العربية مساء السبت. واستهدفت الهجمات كهفين يستخدمهما الحوثيون لتخزين الطائرات المسيرة. وسبق واستهدف الحوثيون مطاري أبوظبي ودبي بطائرات مسيرة.

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نقل تلفزيون العربية مساء السبت خبر يفيد أن التحالف بقيادة السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم يحدد ما إذا كانت الهجمات ضربات جوية أم هجمات برية لكنه قال إنها استهدفت كهفين يستخدمهما الحوثيون لتخزين الطائرات المسيرة. وفي وقت سابق، ذكرت العربية أن التحالف شن غارات على معسكرات الحوثيين في صنعاء، بما في ذلك على قاعدة الديلمي الجوية.

وتتزامن الغارات مع محاولات من الأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفقا للوكالة الفرنسية.

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وسبق أن استهدف الحوثيون مدنا سعودية حدودية، وكذلك العاصمة الرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي.

وتنتقد الجماعات الحقوقية التحالف بسبب الضربات الجوية التي أودت بحياة آلاف المدنيين في المستشفيات والمدارس والأسواق منذ 2015 . كما تنتقد الحوثيين لهجماتهم الصاروخية على المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض.

وتضغط الدول الغربية، وبعضها يزود التحالف بالأسلحة، على الرياض وأبوظبي لإنهاء الصراع الذي دفع اليمن إلى شفا المجاعة. وينظر إلى الصراع في المنطقة إلى حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون تلقيهم أي دعم من إيران ويقولون إن ثورتهم تستهدف الفساد.

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فرانس 24/ أ ف ب