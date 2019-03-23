قوات سوريا الديموقراطية تعلن دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد سقوط آخر معاقله في الباغوز

أ ف ب

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية النصر التام على تنظيم"الدولة الإسلامية" بعد سقوط آخر معاقله في شرق سوريا،إثر هجوم واسع شنته هذه القوات المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة وبدأ منذ حوالى 6 أشهر. وصرح مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة بأنه تم القضاء على ما يسمى "بالخلافة" وبأن التنظيم المتطرف خسر السيطرة على "أراضيه بنسبة مئة في المئة". ورفعت قوات سوريا الديموقراطية رايتها في الباغوز آخر جيب من جيوب التنظيم المتطرف.

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أعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ستة أشهر من إطلاقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية على الباغوز آخر جيب للجهاديين في شرق سوريا.

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وقال مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي على تويتر بالإنجليزية "تعلن قوات سوريا الديموقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة مئة في المئة".

وفي تغريدة أخرى بالعربية، كتب بالي "الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق" مضيفاً "بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة".

ورفعت قوات سوريا الديموقراطية رايتها الصفراء في الباغوز. وهتف مقاتل في صفوفها قائلاً "داعش انتهى.. نحن نعيش الفرحة الآن".

وأعلن التنظيم المتطرف في العام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تعادل مساحة بريطانيا. وتمكن خلال نحو خمس سنوات من فرض قوانينه المتشددة وأحكامه القاسية في مناطق سيطرته وإثارة الرعب باعتداءاته الوحشية حول العالم.

فرانس24/ أ ف ب