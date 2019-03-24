وزير الخارجية الإسرائيلي: ترامب سيعترف بسيادة إسرائيل على الجولان خلال استقباله لنتانياهو الاثنين

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز على تويتر الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين. وضمت إسرائيل الجولان عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، عبر تويتر الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وذلك خلال لقاء سيجمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين في واشنطن.

وكتب كاتز من إسرائيل عبر موقع تويتر "سيوقع الرئيس ترامب غدا بحضور رئيس الوزراء نتانياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان."

وكان ترامب قد صرح الخميس أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة ذات الموقع الاستراتيجي والتي احتلتها الدولة العبرية من سوريا خلال حرب 1967.

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان سيفعل ذلك حقا ولا متى سيتخذ خطوة فعلية تترجم موقفه.

وضمت إسرائيل الجولان عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ فترة طويلة للحصول على هذا الاعتراف، ورأى محللون أن تصريح ترامب عبر تويتر هو بمثابة هدية لحملة نتانياهو الانتخابية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

فرانس 24/ أ ف ب