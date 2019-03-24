تقرير صحفي حول حملة "اطمن أنت مش لوحدك" يثير غضب السلطات المصرية

دعت هيئة الاستعلامات المصرية الأحد إلى مقاطعة قناة "بي بي سي" البريطانية بسبب نشرها تقرير حول انتشار حراك مناهض للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "اطمن انت مش لوحدك". ووصفت الهيئة الحكومية التقرير "بالمسيس والموجه"، داعية القناة البريطانية إلى الاعتذار عما جاء فيه. وكان وسم "اطمن أنت مش لوحدك" قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد دعوة قناة معارضة مصرية تبث من تركيا إلى "نوبة صحيان ثالثة" ضد نظام السيسي.

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انتقدت هيئة الاستعلامات المصرية (مؤسسة رسمية مسؤولة عن تنظيم عمل الإعلام الأجنبي) الأحد تقريرا نشر على موقع بي بي سي حول حملة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة إياه بالمسيس والموجه.

ودعت الهيئة المسؤولين والنخب المصريين إلى مقاطعة القناة البريطانية، بعد نشر التقرير الجمعة حول وسم "اطمن انت مش لوحدك" والذي يدعو إلى التظاهر ضد السيسي.

وقال التقرير إن "الحملة" التي تتخذ من وسم "اطمن انت مش لوحدك" شعارا لها "عادت إلى الظهور من جديد في مصر وعدد من الدول، بعد الإعلان عن ما أطلق عليه اسم +نوبة الصحيان الثالثة+ التي دعا لها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر على صفحته الرسمية في تويتر".

وقالت الهيئة في بيانها إن "هذا التقرير المسيس والموجه بصورة لا لبس فيها ضد الحقيقة وضد الشعب المصري معاً، وقع في أخطاء مهنية فادحة".

وأضافت هيئة الاستعلامات المصرية: "بثت بي بي سي ضمن التقرير3 فيديوهات مدتها أكثر من 6 دقائق، لاثنين من مذيعي فضائيتين تابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية تبثان من تركيا، زعما - كذباً - أن هناك مظاهرات تجتاح مدنا وقرى مصرية استجابة لدعوة أحدهما".

واستنكرت الهيئة لجوء "التقرير إلى المقولة النمطية المعتادة لتمرير فيديوهات إعلام الإخوان الكاذبة، وهي أن "بي بي سي" لم تتأكد من صحة ما جاء بها"، من دون أي محاولة للتحقق من صحة ما جاء بها.

هيئة الاستعلامات المصرية : تقرير البي بي سي تحريضي ومسيئ

ودعت هيئة الاستعلامات "جميع المسؤولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا عن التقرير التحريضي المسيء، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم".

والأحد، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (هيئة أخرى مسؤولة عن تنظيم الإعلام في مصر) أنه سيناقش "مخالفات" بي بي سي.

وعلى فيسبوك أكد المحامي سمير صبري، المعروف باقامته دعاوى ضد المشاهير، أنه أقام دعوى أمام المحكمة الادارية للمطالبة باغلاق مكتب بي بي سي في مصر.

أما مذيع قناة صدى البلد التلفزيونية الخاصة أحمد موسى، المعروف بمواقفه العنيفة ضد معارضي السيسي، فدعا كذلك إلى اغلاق مكتب بي بي سي في مصر.

وسبق أن تعرضت بي بي سي العام الماضي لانتقادات السلطات المصرية بعد أن بثت تقريرا عن القمع وخصوصا عن حالات اختفاء قسري.

وتحتل مصر المرتبة 161 (من إجمالي 179) في آخر ترتيب نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" للبلدان بحسب حرية الصحافة فيها.

فرانس 24/ أ ف ب