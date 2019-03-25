نتانياهو يختصر زيارته إلى الولايات المتحدة عقب سقوط صاروخ شمال تل أبيب ووقوع إصابات

أ ف ب

سقوط صاروخ، أطلق من قطاع غزة، على منزل في شمال تل أبيب، 25 آذار/مارس 2019

أعلنت أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح فجر الاثنين إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على منزلهم في بلدة ميشميريت شمال تل أبيب. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الأخير سيختصر زيارته إلى الولايات المتحدة (يومي الاثنين والثلاثاء) إثر هذا الحادث، علما أنه يخوض حملة للاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 9 نيسان/أبريل.

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أصيب سبعة إسرائيليين بجروح غالبيتها طفيفة فجر الاثنين إثر اندلاع حريق في منزلهم شمال تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي على تويتر أن "صاروخا أطلق من قطاع غزة أصاب المنزل الإسرائيلي في الساعة 05:20 (03:20 ت غ)"، مرفقا التغريدة بمقتطف فيديو ظهر فيه مسعفون يتنقلون بين حطام منزل من طابق واحد. وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد على تويتر أن الصاروخ "ألحق أضرارا جسيمة بمنزل في بلدة ميشميريت" شمال تل أبيب.

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وبحسب طواقم الإسعاف فإن واحدا من المصابين جروحه متوسطة الخطورة والأربعة الباقين جروحهم طفيفة.

وتقع ميشميريت على مسافة أكثر من 80 كلم من قطاع غزة، وهي مسافة نادرا ما وصلت إليها الصواريخ التي تطلق من القطاع.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيختصر زيارته إلى الولايات المتحدة عقب هذا الحادث، متوعدا بالرد "بقوة" على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة. وقال نتانياهو في تسجيل مصور نشره مكتبه: "قررت بسبب الأحداث الأمنية أن أختصر زيارتي إلى الولايات المتحدة. سألتقي الرئيس ترامب لبضع ساعات وسأعود بعد ذلك إلى إسرائيل للإشراف عن قرب على العمليات". وأضاف: "وقع هجوم إجرامي على إسرائيل وسنرد بقوة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ورفضت متحدثة باسمه الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.

وقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز الأحد أن ترامب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب